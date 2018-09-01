Kulüpler Spor Dairesi’nden şikayetçi

KTFF'nin, kulüplerle gerçekleştirdiği toplantıda kulüp başkanları, Spor Dairesi Müdürü’nden ve uygulamalarından şikayetçi oldular. Toplantıda, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, toplantı öncesinde Spor Dairesi Müdürü ile görüşen Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz’a tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan 32 kulüple dün saat 10.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi. 26 kulübün katılımı ile gerçekleşen toplantıda önümüzdeki iki sezonun (2019-2020 ve 2020-2021) planlaması ile ilgili konular görüşülürken, ülkedeki olağanüstü durum sebebiyle bir dizi kararlar alındı.

16 İMZAYA BAKAR

Toplantıda söz alan kulüp başkanları, isim vermeden Spor Dairesi Müdürü’nden ve uygulamalarından şikayetçi olurlarken, yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşürülmesini, 21 yaş altı (U21) futbolcu kuralının kaldırılmasını ve futbolcu sözleşmelerinin geri gelmesini istediler. Toplantıda, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, toplantı öncesinde Spor Dairesi Müdürü ile görüşen ve Sertoğlu’nun gitmesi, 16 imzaya bakar söylemlerinden dolayı Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz’a tepki gösterdi. KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, kulüp başkan ve temsilcilerinin konuştuğu toplantıda konuşanlar ve açıklamaları şöyle:

Hasan Sertoğlu: “Spor Dairesi Müdürü ve yönetimi çok umursamaz”

“Öncelikle katılan kulüplerimize çok teşekkür ederim. Bu toplantının esas amacı gelecek 2 yılın nasıl planlamasını gerçekleştirmektir. Bu toplantıda her kulübümüz belirlenen konulardaki görüşünü aktaracak, bu görüşler Federasyon yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra gereken yapılacaktır.

Ben Federasyon olarak gündemdeki konulardaki şahsi fikrimi belirtmek isterim. Bizler federasyon olarak her zaman kulüplerimizin menfaatlerini düşünerek hareket etmeliyiz. Yaşanan bu ekonomik travmayı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Özellikle yabancı futbolcu konusunda yeni bir düzenleme yapmalıyız. Sözleşmeler geri gelmeli, yabancı ve yerli futbolcuların serbest kalma bedellerinin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Özellikle başta daire müdürü olmak üzere Spor Dairesi ve yönetim kurulunun çok umursamaz ve duyarsız bir tavrının olduğunu da belirtmek isterim.

Unutulmamalıdır ki KKTC gençliğini ayakta tutan futbol kulüplerimizdir. Beni veya başkasını sevmemiş olabilirler. Ama ortada kulüpler var ve onlara saygı duyulmalıdır. Spor Dairesi yetkililerinin futbolu sevmeme hakları yoktur. Bugün çok sayıda kulübümüzün antrenman yapacak sahaları yoktur. Göçmen kuşlar gibi antrenman yapacak saha arıyorlar. Spor Dairesi nerede ve ne iş yapıyor çok merak ediyorum.”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuşmasında Kulüpler Birliği’ne de değinerek, “Birlik başkanı kulüp başkanlarından olmamalıdır.” maddesinin değişmesi gerekir. Kulüpler Birliği hiçbir aman federasyonun üzerinde olmaz. Kulüpler Birliği başkanının bu toplantıdan önce gidip Spor Dairesi Müdürü ile görüşmesi çok yanlıştır. Bu nedenle ona teessüflerini iletirim. Hüseyin Özen Yılmaz:” Federasyon futbolun kalesidir, yıkılmaması gerekir”

“Bizim tek amacımı kurumsallaşmaktır. Birlik olarak ses getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sponsorluk konusunun da mutlaka hayata geçirilmesi gerekir. Bizler Spor Dairesi’ne ziyaret yaparken futbol ile ilgili tüm birimlerle görüşmek istediğimiz için yaptık. Bizim planlarımız arasında Futbol Şurası’nın mutlaka yapılması vardır. Ayrıca amaçlarımızdan biri de Spor Dairesi yönetim kuruluna, Kulüpler Birliği’nden de bir temsilciyi koymaktır. Bizler kararlarımızı günlük almamalıyız. Şunu da herkesin bilmesi gerekir Futbol Federasyonu futbolun kalesidir, bunun yıkılmaması gerekir. Yıkılırsa tamamen biteriz.”

DTB başkanı Bayar Piskobulu: ”Saç boyatmakla olmaz”

Yabancı oyuncu tamamen kalkmalı, ama ille de olacaksa 1 tane olabilir. Bu da belli bir süreliğine olmalıdır. Kaliteli olmalı veya milli olmalıdır gibi kriterler olabilir. 21 yaş altı kuralı da kalkmalıdır. Oyuncu başarılıysa ve yetenekliyse zaten oynayacak. Sözleşmelerin olması gerekir ancak bizim ülkemiz koşullarına uygun olmalıdır. Bu konuda profesyonellerden destek alınabilir. Ücretler ve sahaya girişler konusu serbest bırakılmalıdır. Serbest transferlerde yabancılarda uygulanan 6,000 stg ve yerli oyunculardaki 20,000 TL değişmelidir. Spor Bakanlığı mutlaka oluşmalıdır. Devlet ve Spor Dairesi kulüplerimize saygı duymalı, paydaşlar eşit olmalıdır. Bu işler saç boyatmakla olmaz. Devletten alınan katkılar gelen bakan veya hükümetler bağlı kalmamalıdır. Futbolu durduralım da neler olacağını görelim.

MTG başkanı Koral Bozkurt: ” Kulüp başkanları Kulüp Birliği başkanı olabilmelidir”

Yabancı oyucu kuralı sürekli değişiklik göstermemelidir. Yabancı futbolcular futbolumuzda önemli rol oynasalar da alınacak kararlar belli kulüpler düşünülerek olmamalı, kararlar uzun vadeli değerlendirilmelidir. Sahalara giriş ücretleri konusunda daha önce alınan karar ne ise uygulanmalıdır. Serbestiyetlik de olabilir. 21 yaş altı kuralına biz kulüp olarak her zaman karşıyız. Kulüp başkanları da Kulüp Birliği başkanı olabilmelidir. Kulüplerin aldığı katkılar çok daha yukarılara çekilmeli. Kulüpler Birliği ve KTFF paralel hareket etmelidir.

Bağcıl başkanı Hasan Besim: ”Naylon fatura kullanıldı”

Yabancı konusu mutlaka tartışılmalıdır. Yabancı futbolcular futbolumuzda bir dengedirler. Olmazlarsa yerli oyuncuları ödeyemeyiz. Yerli futbolculardaki 20,000 TL. olan serbestlik değiştirilmelidir. 21 yaş altı konusu bizce çok saçma bir karardır ve mutlaka geri çekilmelidir.

Sözleşmeler kesinlikle geri gelmelidir. Yapılan katkılar konusunda ne alacağımızı bilmeliyiz. Bunun mutlaka önceden belirlenmesi gerekir. Ödüller de eşit dağıtılmalıdır. Maçlara giriş ücretleri mutlaka bütçeye eklenmelidir. Kulüpler Birliği çok daha faal olmalı, bu görev için en az 2 yıl kulüp başkanlığı yapma maddesi de unutulmamalıdır. Kulüpler Birliği her zaman KTFF ile birlikte hareket etmelidir. Spor Dairesi’nin kulüplere katkısı olmasına rağmen dengeler eşit sağlanamadı. Kulüplere katkı yapılırken, geçmişte naylon faturalar kullanıldı.

Akova başkanı Cengiz Ozaner: Takım sayıları azaltılmalı”

Yabacı futbolcular, futbolumuzun dengesidir, serbest bırakılmalıdır. 21 yaş altı kuralı çok saçma ve gereksiz bir karardır. Sözleşmeler daha iyi şartlarda düzenlenip uygulanabilir. Kulüp olarak önerimiz de kulüp sayısının azaltılmasıdır. Saha yapmak önemli değil idamesi daha önemlidir. Bizler aylardır saha için su bulamıyoruz. Spor Dairesi’nden bu konuda destek bekliyoruz. Kulüplerimize saha yapmak için arazi verilsin gücü olan kulüp yapsın.

Binatlı temsilcisi Özel Tahsin: Federasyon başkanını hiçbir zaman yedirmemeliyiz

Spor Dairesi’nin tavrı son derece yanlış. Daire müdürünün yaptığını onaylamamız mümkün değildir. Federasyon başkanını hiçbir zaman yedirmemeliyiz, ona destek olmalıyız.

20 yıllık konu olan yabancı futbolcu sayısı bu kadar konuşulmamalıdır. Azaltılması gerektiğini yıllar önce belirtmiştik. Bu ekonomik konularda yabancılara verdiğimiz para çok fazladır. Menejerlik olayı yasal olmadığından yabancılar bir mazaret bulup kaçar kulüplerimizde büyük zarara uğrarlar. Menejerlere de bağlayıcılık getirilmelidir.”

Yenicami temsilcisi Enver Kahveciler: ”Devlet spora karşı çok uzak duruyor”

Devletin spora karşı çok uzak bir duruşu var. Devletimiz, kulüplerimize tesisler konusunda uygun şartlar hazırlamalıdır. Maçlara girişteki sıkıntı genel olarak çözülmelidir. Serbest de olabilir. Eğer olacaksa her sahada ayni olmalıdır. Yabancı futbolcu sayısı kademeli olarak düşürülmelidir. Kalabilir, ama teşvik edilmelidir. Sözleşmeler yapılmalı ancak keyfi olmamalıdır. Devletin katkısı başarıya endeksli olmalı ve puan bazında olması en doğrusudur.

Değirmenlik başkanı Emirali Öztüccar: ”Futbolu boykot etmemiz gerekir”

Yabancı futbolcu ortadan kalkarsa yerlilere çok para vermek zorunda kalacağız. Süper Lig kulüpleri bu konuda toplanıp kara vermelidir. 21 yaş altı kuralı kalkmalıdır, iyi olan oynasın.

Sözleşmeler yapılsın, ama Devlet ve Spor Dairesi ile olan protokollerde de daha sadık kalınmalıdır. Spor Dairesi Müdürü’nün davranışları son derece yanlıştır. Bazı konuların düzelmesi için futbolu bir süreliğine boykot etmemiz gerekir.

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu’nun arası kesinlikle bozuk olmamalıdır. Sahalara giriş serbest olabilir. Ancak kulüplerin durumu da göz önüne alınarak belli bir ücret alınabilir.

Devlet katkısı mutlaka belirlenmelidir. Ödül verilecekse bu ek bütçe yaratılarak verilmelidir.

Baf Ülkü Yurdu temsilcisi Mehmet Kadri: 21 yaş sayısını artırmalıyız

” Spor önemlidir. En önemli branş da futboldur. Devlet her zaman en önde olan futbolu göz önüne almalıdır. Yabancı oyuncular olmamalıdır. Çünkü uluslar arası bir katılımımız yoktur. Bizim çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. 21 yaş altı kuralını destekliyoruz ve keşke daha da artırılsın diyoruz. Gençlere sahip çıkmak istersek bunu yapmak zorundayız. Sözleşmeler mutlaka yapılmalıdır. KTFF ve Kulüpler Birliği mutlaka beraberlik içinde olmalı.

Hamitköy başkanı Evren Mannaş: Başkanların kişisel olarak daireye ihtiyacı yok

Spor Dairesi’nin kulüpler yaklaşımı çok yanlıştır. Hiçbir başkanın kişisel olarak Spor Dairesi’ne ihtiyacı yoktur. Kulüp olarak bu birimi hiç takmayacağız. Kulüpler Birliği daha güçlü olmalıdır. Birlik olarak federasyona saygı duymalıyız. Yabancı oyuncuya karşı değiliz. Ligimize ayrı bir hava katarlar. Sayısı 3 değil ama 1 olabilir. Tamamen kalkmamalıdır. 21 Yaş uygulaması kalkmalıdır. Bazı kulüplerimiz bu konuda çok sıkıntı çekiyor. Sözleşmeler konusu hemen karar verilecek bir konu değil. Bunu bir sonraki sezon için değerlendirebiliriz.

Dumlupınar başkanı Mehmet Evram: ”Spor Dairesi sahamızı açamaz”

Spor Dairesi, Federasyon’un üzerinde değildir. Saha yapımında tüm gerekenleri biz yapıyorsak Spor Dairesi’nin sahamızı açmasına iznimiz yoktur. Spor Dairesi’nde saha ile ilgili istek veya şikayetlerimizi dile getireceğimiz hiçbir muatap bulamıyoruz. Sözleşmeler çok daha dikkatli ve ciddi bir çalışma ile yapılmalıdır.

Esentepe temsilcisi Berkan Aslan: Sahamızdaki eksikliklerle ilgili muatap bulamıyoruz

Sahamızdaki eksikliklerle ilgili hiçbir muatap bulamıyoruz. 21 yaş kuralı uygulanmalıdır. Alt yapılara mutlaka daha fazla önem vermeliyiz. Sokakta futbol oynanırken çok daha iyi futbolcular vardı. Yabancılar ligimizin rengidir. En az 1 veya 2 olmalıdır. Sözleşmeler daha detaylı ve kulüplerin giderleri de düşünülerek yapılmalıdır. Yoksa kulüplerin sırtında bir yük olarak kalabilir.

Lefke başkanı Mehmet Akaçalı: Spor Dairesi’nin hareketleri doğru değil

“ Spor Dairesi’nin hareketleri doğru değildir. Bizler burada daha çok futbolumuz nasıl daha ileri gidebilir konularını konuşmalıyız. Özellikle sponsorluk yasası mutlaka geçirilmelidir. Yabancılar mutlaka olmalıdır. Kalkarsa denge de ortadan kalkmış olur. Bu sayı 2 veya 3 olabilir. Ancak katkı da artırılmalıdır. 21 yaş kuralı çok saçma bir uygulamadır ve kalkmalıdır. Spor Bakanlığı mutlaka kurulmalıdır. Sözleşmeler kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde olmamalıdır. Sahalara girişlerde mutlaka bir üst limit konmalıdır. Mutlaka futbol şurası da düzenlemeliyiz.

Göçmenköy başkanı Ersan Karataş: Spor Dairesi’nin duruşunu desteklemiyoruz

Spor Dairesi’nin faaliyetleri ve duruşunu hiç desteklemiyoruz. 21 yaş altı kuralı mutlaka kalkmalıdır. Yabancı oyuncu kesinlikle olmamalıdır. Kulüpler tamamen kendi imkanları ile saha yaptılarsa ücret almaları doğaldır. Ama devlet yapmışsa, para almamalıdır. Her takım bizim sahamızda ücret ödemeden istediği çalışmayı yapabilir.

Bu arada toplantı sonrasında çok geniş kapsamlı bir Futbol Şurası’nın yapılması için de ayrıca bir toplantı yapılmasına karar verildi.