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Kulüpler Birliği’nden MHK’ye sert tepki

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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına sert tepki gösterdi

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Kulüpler Birliği’nden MHK’ye sert tepki
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Kulüpler Birliği Vakfı, yaptığı yazılı açıklamada, 17 kulübün görüş birliğiyle hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasını beklediğini bildirdi.

Açıklamada, Süper Lig'de her dönem hakem hatalarının olduğu, bundan sonra da olacağı belirtilerek, "Çünkü insanın var olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır. Dünyanın birçok liginde de hakemlerin performansına bağlı uygulamalar mevcuttur. Kişisel yetersizlik gibi çok olağan ve beşeri gerekçelerle alınmış gözüken bu karar, ilk anda ilgili kurulun görev ve yetki sınırlarında olağan bir uygulama zannedilebilir. Ancak özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonunun bu defakine benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur." ifadeleri kullanıldı.

"Bu tasarrufun zamanlaması ve uygulama biçimi de dikkate alındığında, yetki kapsamında masum bir karar olduğuna inanmak ve bunu savunmak, bu şartlarda mümkün değildir." denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Zira ilgili müsabakadan bir gün sonra istifasını açıklayan TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Ali Dürüst'ün, müteakip 48 saat içinde bilinmeyen nedenlerle 'Galatasaray'a daha iyi hizmet edebilmek için' açıklamasıyla bu kararından vazgeçmesi ve daha bu geri dönüşün üzerinden 24 saat bile geçmemişken MHK'nın almış olduğu karar, sadece rastlantı ile izah edilemeyecek bir durum olmakla birlikte, kamuoyunda 'birilerine belirli taahhütler verildiği' algısı yaratmıştır."

Konuyla ilgili kamuoyunda oluşan algının, TFF ve MHK'nın yanı sıra Türk futboluna da büyük zarar verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonunda görev alan hiçbir yönetici daha önce yöneticisi olduğu kulübün haklarını savunmak için federasyon yönetiminde olamaz. Bu durum her takıma eşit mesafede ve adilce yönetilmesi gereken Türk futbolu için asla kabul edilemez. Daha önce örneği ve uygulaması olmayan bu olaylar zinciri karşısında TFF ve özellikle MHK'nın bağımsız ve tarafsız hareket ettiğine inanmak ya da bu baskı altında bırakılan değerli hakemlerimizin, özellikle söz konusu takımın müsabakalarında bundan sonra bağımsız kararlar verebileceğine, adaleti istikrarlı bir şekilde sağlayabileceklerine inanmak mümkün değildir. Yıllarca, belli takımların maçlarına verilemeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır."

"Güven ve itimat duygusunun her türlü ilişkinin temelinde yattığını önemle hatırlatarak, Türk futbolunda güven, hakkaniyet ve adil rekabeti tesis etmede bir numaralı sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonunun sergilediği bu tutum ile güven müessesesine çok ciddi zarar verdiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerinin kullanıldı.

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