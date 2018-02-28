Kulüpler Birliği, kulüpler yasası için toplandı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Yasası'nın mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) çıkmasını beklediklerini söyledi

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen aylık toplantı sonrası Fikret Orman, yardımcıları Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'le basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor ve Antalyaspor kulüplerinin temsilcilerinin katılmadığı toplantı sonrası Orman, gündemlerinin Kulüpler Birliği Yasası olduğunu aktardı.

Kendi başkanlığındaki ilk toplantının yapıldığını hatırlatan Orman, şöyle konuştu:

"Futbolun marka değerinin yükselmesi için alınacak tedbirleri konuştuk. Bütün kulüpler büyük mutabakatla anlaştık. Amacımız bu sezonun sonuna kadar Kulüpler Birliği Yasası ve 6222 sayılı yasada yapılacak düzenlemelerle futbolumuzun marka değerine yönelik çalışmaları bitirmek. İlk işimiz yapısal kanunsal şeyleri oturtmak. Bir sonraki toplantıya kadar yasa taslakları sonucuna ulaşmış olacağız."

Hükümetin kendilerine destek verdiğini anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA kuralları çerçevesinde kanun koyucu özerk olan futbola fazla müdahale edemiyor. Bazı kararlar içsel olarak verilecek. Eğer Süper Lig AŞ kanunlaşırsa, kulüplerin finansal noktalarını düzeltmek için daha önceden hazırlandığımız zaman planlamasını onaylayacağız. Kanun nezdinde değil ama Kulüpler Birliği Vakfı nezdinde alınmış karar olarak kural haline gelecek. Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın süreçleri var. Mayıs ayına kadar bu kanunların TBMM'den geçmesini istiyoruz. Mart ayında kendi içimizdeki süreci tamamlayacağız. Hükümetimize, Sayın Spor Bakanımıza geldiğimiz noktayı anlatacağız ve uzlaşma içinde olacağız. Hükümetin spora verdiği destekle futbolun izlenebilirliğini artırmak için yüksek iradesi var."

Yöneticilerin kulüpleri borçlandırmasıyla ilgili önlemler de alınacağını dile getiren Orman, şunları kaydetti:

"Kulüpleri biz borçlandırmadık. Bizden önce gelen şeyler var. Tekneyi hem yüzdürmek lazım hem de finansal açıdan yürümek lazım. Finansal durumu toparlamak lazım. İlk etapta yapısal problemleri çözmemiz lazım. Kanun koyucunun gücünü arkamıza alıp diğer işlere bakmalıyız. Bütün yetkiler kanunla TFF'ye verilmiş durumda. Burası bir vakıf. Personel sayısı da çok kısıtlı. Burası ayrı bir yapı olarak oluşacak."