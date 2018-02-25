Kulaçlar Sedat Kaplan için atıldı

Hasan İLKER
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birincisini gerçekleştirdi.
Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyona büyükler ve yıldızlarda tamamlandı. 3-4 Mart'ta ise küçükler şampiyonası düzenlenecek. Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası tamamlanırken, ikinci günde toplam 6 rekor kırıldı. Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, ikişer rekor kırarak güne damga vurdular.
|
Erkekler, 100m Serbest/Freestyle
|
28.
|
Seri 6
|
Emre Ersoy
|
04
|
YDÜ
|
57.36
|
K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
|
14
|
Erkekler, 200m Serbest/Freestyle
|
18.
|
Seri 3
|
Doğukan Ulaç
|
96
|
YDÜ
|
1:55.26
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
19 +
|
Erkekler, 400m Serbest/Freestyle
|
24.
|
Seri 3
|
Doğukan Ulaç
|
96
|
YDÜ
|
3:59.99
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
19 +
|
Erkekler, 100m Kurbağa/Breast
|
20.
|
Seri 4
|
Mert Toto
|
95
|
YDÜ
|
1:06.65
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
19 +
|
Bayanlar, 50m Kelebek/Fly
|
15.
|
Seri 3
|
İlayda Basmacı
|
00
|
MARLİN
|
31.33
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
17 +
|
Erkekler, 200m Karışık/Medley
|
8.
|
Seri 4
|
Emre Ersoy
|
04
|
YDÜ
|
2:25.33
|
K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
|
15-16
|
Erkekler, YILDIZLAR
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
8595
|
2.
|
Ares
|
ARES
|
5100
|
3.
|
Tüfekçi
|
TÜFEKÇİ
|
2977
|
4.
|
Karabetça
|
KARABETÇA
|
2863
|
Kızlar, YILDIZLAR
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
7723
|
2.
|
Marlin
|
MARLİN
|
3857
|
3.
|
Ares
|
ARES
|
3700
|
4.
|
Karabetça
|
KARABETÇA
|
2916
|
5.
|
Tüfekçi
|
TÜFEKÇİ
|
2176
|
Erkekler, GENÇLER
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
10833
|
2.
|
Ares
|
ARES
|
7717
|
3.
|
Karabetça
|
KARABETÇA
|
2486
|
Bayanlar, GENÇLER
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
7348
|
2.
|
Ares
|
ARES
|
3134