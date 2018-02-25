Kulaçlar Sedat Kaplan için atıldı

Su Sporları Federasyonu eski başkanı Sedat Kaplan anısına düzenlenen Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası tamamlanırken, ikinci günde toplam 6 rekor kırıldı. Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, ikişer rekor kırdılar. YDÜ tüm kategorilerde takım birincisi oldu

Hasan İLKER Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birincisini gerçekleştirdi. Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyona büyükler ve yıldızlarda tamamlandı. 3-4 Mart'ta ise küçükler şampiyonası düzenlenecek. Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası tamamlanırken, ikinci günde toplam 6 rekor kırıldı. Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, ikişer rekor kırarak güne damga vurdular. Erkekler, 100m Serbest/Freestyle 28. Seri 6 Emre Ersoy 04 YDÜ 57.36 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU 14 Erkekler, 200m Serbest/Freestyle 18. Seri 3 Doğukan Ulaç 96 YDÜ 1:55.26 K. KULVAR KKTC REKORU 19 + Erkekler, 400m Serbest/Freestyle 24. Seri 3 Doğukan Ulaç 96 YDÜ 3:59.99 K. KULVAR KKTC REKORU 19 + Erkekler, 100m Kurbağa/Breast 20. Seri 4 Mert Toto 95 YDÜ 1:06.65 K. KULVAR KKTC REKORU 19 + Bayanlar, 50m Kelebek/Fly 15. Seri 3 İlayda Basmacı 00 MARLİN 31.33 K. KULVAR KKTC REKORU 17 + Erkekler, 200m Karışık/Medley 8. Seri 4 Emre Ersoy 04 YDÜ 2:25.33 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU 15-16 Erkekler, YILDIZLAR 1. Ydü YDÜ 8595 2. Ares ARES 5100 3. Tüfekçi TÜFEKÇİ 2977 4. Karabetça KARABETÇA 2863 Kızlar, YILDIZLAR 1. Ydü YDÜ 7723 2. Marlin MARLİN 3857 3. Ares ARES 3700 4. Karabetça KARABETÇA 2916 5. Tüfekçi TÜFEKÇİ 2176 Erkekler, GENÇLER 1. Ydü YDÜ 10833 2. Ares ARES 7717 3. Karabetça KARABETÇA 2486 Bayanlar, GENÇLER 1. Ydü YDÜ 7348 2. Ares ARES 3134