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Kulaçlar Sedat Kaplan için atıldı

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Su Sporları Federasyonu eski başkanı Sedat Kaplan anısına düzenlenen Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası tamamlanırken, ikinci günde toplam 6 rekor kırıldı. Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, ikişer rekor kırdılar. YDÜ tüm kategorilerde takım birincisi oldu

Kulaçlar Sedat Kaplan için atıldı
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Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birincisini gerçekleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyona büyükler ve yıldızlarda tamamlandı. 3-4 Mart'ta ise küçükler şampiyonası düzenlenecek. Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası tamamlanırken, ikinci günde toplam 6 rekor kırıldı. Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, ikişer rekor kırarak güne damga vurdular.

Erkekler, 100m Serbest/Freestyle

28.

Seri 6

Emre Ersoy

04

YDÜ

57.36

K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

14

Erkekler, 200m Serbest/Freestyle

18.

Seri 3

Doğukan Ulaç

96

YDÜ

1:55.26

K. KULVAR KKTC REKORU

19 +

Erkekler, 400m Serbest/Freestyle

24.

Seri 3

Doğukan Ulaç

96

YDÜ

3:59.99

K. KULVAR KKTC REKORU

19 +

Erkekler, 100m Kurbağa/Breast

20.

Seri 4

Mert Toto

95

YDÜ

1:06.65

K. KULVAR KKTC REKORU

19 +

Bayanlar, 50m Kelebek/Fly

15.

Seri 3

İlayda Basmacı

00

MARLİN

31.33

K. KULVAR KKTC REKORU

17 +

Erkekler, 200m Karışık/Medley

8.

Seri 4

Emre Ersoy

04

YDÜ

2:25.33

K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

15-16

Erkekler, YILDIZLAR

1.

Ydü

YDÜ

8595

2.

Ares

ARES

5100

3.

Tüfekçi

TÜFEKÇİ

2977

4.

Karabetça

KARABETÇA

2863

Kızlar, YILDIZLAR

1.

Ydü

YDÜ

7723

2.

Marlin

MARLİN

3857

3.

Ares

ARES

3700

4.

Karabetça

KARABETÇA

2916

5.

Tüfekçi

TÜFEKÇİ

2176

Erkekler, GENÇLER

1.

Ydü

YDÜ

10833

2.

Ares

ARES

7717

3.

Karabetça

KARABETÇA

2486

Bayanlar, GENÇLER

1.

Ydü

YDÜ

7348

2.

Ares

ARES

3134

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