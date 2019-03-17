Kulaçlar, Kaplan için atıldı

Su Sporları Federasyonu, federasyon eski başkanlarından Sedat Kaplan anısına Küçükler Ferdi Yüzme Şampiyonası düzenledi.

Atatürk Yüzme Havuzu’nda minikler ve küçükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada madalya sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi 17 altın, 11 gümüş ve 10 bronz olmak üzere elde ettiği 38 madalya ile ilk sırada yer aldı. Şampiyonada ferdi yarışan sporcular ise 13 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya ile 24 madalya ile ikinciliği aldılar. Bluefin Swimming Club 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile 9 madalyaya ulaşarak üçüncü oldu.