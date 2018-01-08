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Küçük, bir ilki başardı

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Mehmet Küçük, ülkemizden bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’nin ünlü kulübü Galtasaray Spor Kulübü’nün Divan Kurulu üyeliğini aldı

Küçük, bir ilki başardı

Ülkemizin tanınmış isimlerinden, gazetemiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Küçük, bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’nin ünlü kulübü Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan Kurulu üyeliğini aldı.

Mehmet Küçük, Galatasaray Spor Kulübü’nün 25 yılını dolduran üyelerine verdiği Divan Kurulu üyeliğini almaya hak kazanarak, ülkemizden bunu başaran ilk kişi oldu.

 Mehmet Küçük, 7 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törenle divan üyeliği belgesini Galtasaray Spor Kulübü başkanı Dursun Özbek’in elinden aldı.

Mehmet Küçük, Galatasaray Spor Kulübü’nün senatosu olarak kabul edilen Divan Kurulu’nda görev yapma hakkı kazanırken, 20 Ocak’ta yapılacak olağanüstü kongrede de  görev yapacak.

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