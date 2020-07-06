KTSYD’nin onur gecesi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle hem üyelerin birlik beraberliğini sağlamak hem de ödül vermek amacıyla üyelerine yönelik resepsiyon düzenledi. Gecede 25 yılını tamamlayan dernek üyeleri de onurlandırılacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle üyelerine yönelik düzenlediği resepsiyon yarın akşam yapılıyor. Geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nin bu yıl birçok spor branşının faaliyetlerini tamamlayamaması sonrasında düzenlememe kararı alan KTSYD Yönetim Kurulu, bunun yerine hem üyelerin birlik beraberliğini sağlamak hem de belirlenen ödülleri vermek amacıyla söz konusu geceyi düzenlemeyi kararlaştırıldı.

“KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu” saat 19.30’da KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başında yer alacak. Gecede 25 yıllıkdernek üyeliğini tamamlayan spor yazarlarına plaket takdim edilecek. Omaç Başat Spor Basın TeşvikÖdülü’nün Hüseyin Özbarışcı’ya verileceği gecede Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1 Ligi’nden SüperLig’e yükselen KKTC Engelliler Spor Federasyonu’na da özel ödül takdimi yapılacak.

Özcanhan’a üstün hizmet ödülü

KTSYD 37 yıl gecesinin finalinde ise derneğin kurucu başkanlığı görevi yanında sporun ve basının birçokkademesinde yıllarca özveriyle görevde bulunan, Reuters gibi dünya çapında bir basın kuruluşunun Kıbrıstemsilciliğini yapmış, hakemlik, yöneticik ve dernek başkanlığı görevlerini yürütmüş Özcan Özcanhan’aKTSYD Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü takdim edilecek.

25 yılını tamamlayan dernek üyeleri onurlandırılacak

KTSYD düzenleyeceği gecede 25 yılını dolduran üyelerine plaket takdiminde bulunacak. Bir buçuk yıl önceyaşamını yitiren ancak dernekte 25 yılını önceden doldurmuş bir isim olan Raif Özgüren için de plaket takdimiailesine yapılacak. Plaket alacak isimler şu şekilde: “Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar,Akın Aktunç, Can İpcioğlu, Çelen Oben, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, HasanEcer, Hasan Hastürer, Mete Hasan Küçük, Hüseyin Kıral, İbrahim Özsoy, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy,

Necati Külahlılar, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Songuç Kürşad, ŞinasiÖzdeş, Taner Ulutaş, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yusuf Karayusufoğlu, Yücel Hatay, Raif Özgüren, İsmetEzel, Necati Özsoy, Mustafa Bahadır.”