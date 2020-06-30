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KTSYD’nin gurur dolu 37. yıl

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KTSYD’nin gurur dolu 37. yıl

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. “Gurur dolu 37 yıl” başlığı ile yayınlanan mesajda derneğin Lefkoşa Kaymakamlığı’na başvuru yaptığı tarih olan 30 Haziran 1983 tarihinin kuruluş tarihi olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

24 kurucu üyenin katıldığı toplantı ile tüzük taslağının kabul edildiği, 7 kişilik geçici yönetim kurulu ile derneğin hayata geçirilerek yıllar içerisinde ülkenin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğu belirtildi.

KTSYD’nin yıllar içerisinde büyüyerek kendi ayakları üzerinde durabilen, toplumda saygınlık kazanan bir dernek olduğunun ifade edildiği mesajda, 37 yıldır ülke sporuna, sporcusuna, gençliğine ve spor basınına yapılan katkılar ile verilen hizmetlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

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