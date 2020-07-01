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KTSYD’nin arzusu uluslararası alanda meslek icra edebilmek

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KTSYD, 2 Temmuz Dünya Spor Yazarları Günü nedeniyle mesaj yayınlarken, en büyük arzunun, spor basınımızın uluslararası alanda mesleğini icra edebilmesi olduğu belirtildi

KTSYD’nin arzusu uluslararası alanda meslek icra edebilmek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği(KTSYD), 2 Temmuz Dünya Spor Yazarları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

KTSYD Yönetim Kurulu adına Başkan Burhan Gürkan imzası ile yayınlanan mesaj şu şekilde:

“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor faaliyetleri toplumda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle pandemi döneminde sporun ülkemiz için ne kadar önemli bir olgu olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Spor yazarları da yaz, kış demeden özveri ile ülke sporcusuna ve sporuna motivasyon sağlama, gelişmesine katkı koyma adına yayınlarını yapmaya devam etmektedir. 2 Temmuz’da kutlanan Dünya Spor Yazarları Günü ile ilgili olarak daha önce de belirttiğimiz gibi en büyük arzumuzun ülke sporumuzla beraber spor basınımızın da uluslararası alanda yer alabilmesi, mesleğini icra edebilmesidir.

Bu bağlamda dernek olarak üzerimize düşeni yapmak için çabalayacağımızı belirtir, spor basınının değerli emekçilerinin Dünya Spor Yazarları Günü’nü kutlarız”

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