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KTSYD’den üyelerine maske hediyesi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, dernek üyelerine dörder adet dernek logolu maske yaptırdı

KTSYD’den üyelerine maske hediyesi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD), Burhan Gürkan başkanlığındaki yönetim kurulu, dernek üyelerine önemli bir hizmet sundu.

Bakanlar Kurulu tarafından korona virüs tehlikesine karşı yasal zorunluluk haline getirilen maske takılması kuralı sonrasında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, üyeleri için dörder adet maske yaptırdı.

KTSYD logolu maskelerle ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli üyelerimiz
Sizler için yaptırdığımız dörder adet dört farklı renkte, dernek logolu maskelerinizi bayramın ardından çarşamba gününden itibaren dernek merkezinden alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.”

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