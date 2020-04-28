KTSYD’den, TSYD’ye destek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Türkiye Spor Yazarları Derneğine (TSYD) maddi yardımda bulunurken, TSYD başkanı Oğuz Tongsir, “Zor günlerde TSYD'yi yalnız bırakmayan KTSYD bizi son derece duygulandırdı.” açıklamasını yaptı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) başkanı Oğuz Tongsir, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne yardım yapanlar arasında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD) de olduğunu açıkladı.

TSYD'nin salgın döneminde sıkıntılı günler yaşadığını söyleyince ilk olarak Konya şubemiz 50 bin lira destek vermişti. Şimdi sıkı durun. İkinci yardıma koşan kim oldu dersiniz? Hemen söyleyeyim; Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği. KTSYD ile aramızda organik hiçbir bağ yoktur. Sadece dostuz o kadar. Ama bu zor günlerde TSYD'yi yalnız bırakmayarak bizi son derece duygulandırdılar. Başta başkan Burhan Gürkan olmak üzere KTSYD Yönetim Kuruluna ve Kıbrıslı dostlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

