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KTSYD’de sağlıklı beslenme konuşuldu

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KTSYD’de sağlıklı beslenme konuşuldu
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen Salı Sohbetleri çerçevesinde önceki akşam ‘Sağlıklı Beslenme’ konusu irdelendi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda KKTC Telsim’in katkılarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında Uzman Diyetisyen Selen Teksoy Tamel, sağlıklı beslenme konusunda bilgiler aktardı. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Selen Tamel sağlıklı beslenmenin temel kuralları konusunda da bilgiler aktardı.

Sohbet toplantısı sonunda Selen Teksoy Tamel’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy tarafından takdim edildi.

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