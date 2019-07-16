KTSYD’de Gürkan yönetimi, görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrasında yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
KTSYD’de 13 Temmuz 2019 cumartesi günü gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık görevine Burhan Gürkan getirilmişti. Gerçekleştirilen ilk toplantıda Gürkan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Şükrü Burağan (Asbaşkan), Necati Özsoy (Genel Sekreter), Ebru Akgür Pehlivan (Genel Sekreter Yardımcısı), Çağın Özılgaz (Mali İşler Sorumlusu), Hamit Sakallı (Dış İlişkiler Sorumlusu), Çilen Ulusoy (Eğitim Sorumlusu), Hüseyin Köprülü (Üye Sorumlusu), Hüseyin Kıral (Sportif İşler Sorumlusu), Serhan Kablan (Sosyal İşler Sorumlusu), Halit Dağ (Tesisler Sorumlusu).