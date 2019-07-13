KTSYD’de başkan Gürkan

KTSYD olağan genel kurulu yapılırken, başkanlığa tek aday olan Burhan Gürkan, üyelerin onayını alarak KTSYD’nin 10’uncu başkanı oldu. KTSYD’nin yeni başkanı Burhan Gürkan, yeni spor yazarları yetiştirmeyi hedeflediğini açıkladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. KTSYD Merkez Binası’nda yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olan Burhan Gürkan, üyelerin onayını alarak KTSYD’nin 10’uncu başkanı oldu.

Divan Kurulu başkanlığını Songuç Kürşad, sekreterlikleri ise Soydan Sakallı ve Tahir Topaloğlu yaptı. Başkan Çelen Oben’in açılış konuşması ve faaliyet raporunu sunmasının ardından Sinem Baştaş Mali Raporu üyelere aktardı. Her iki rapor üyeler tarafından onaylanırken, ardından tek aday olan Burhan Gürkan, KTSYD’nin yeni başkanı oldu. Kurul, dilek ve temenniler ile son buldu.

Oben: Önemli girişimler yaptık

Görevini Burhan Gürkan’a devreden Çelen Oben, iki buçuk yıllık görev süresi boyunca birçok girişimin yanında önemli adımların attıklarını söyledi. Oben, bunların en önemlisinin ise geçmişten gelen AİPS üyeliği konusunda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) önderliğinde yapılan girişimin olduğunun altını çizdi. Yeni başkan ve yönetim kurulundan da AİPS üyeliği sürecini devam ettirmesi temennisinde bulundu.

Gürkan: Yeni spor yazarları kazandırmayı hedefliyoruz

KTSYD’nin yeni başkanı Burhan Gürkan, üyelerin daha çok kaynaşması ve sosyal aktivitelerin çoğaltılması konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Gürkan sözlerine içinde bulunduğumuz durum itibariyle spor yazarlığı yetiştirilmesinde yaşanan eksikliğin üniversitelerde ile yapılacak görüşmeler sonrasında yeni spor yazarları yetiştirmenin hedeflerin arasında olduğu vurgusu yaptı.

Devralınan bu görevde çıtayı daha da yükseltmek adına yönetim kurulu olarak var güçleri ile çalışacaklarını kaydeden Gürkan, üyelerin dilek ve temennilerine özen göstereceklerini sözlerine ekledi.

Burhan Gürkan başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor;

Yönetim Kurulu: Hüseyin Kıral, Şükrü Burağan, Necati Özsoy, Çilen Ulusoy, Hüseyin Köprülü, Serhan Kablan, Halit Dağ, Hamit Sakallı, Ebru Akgür Pehlivan, Çağın Özılgaz (Üye), Soydan Sakallı, Süleyman Rebge (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: Ogün Genç Kaçmaz, Fevzi Beyar (Üye), Can İpcioğlu, Ali Yöney (Yedek)

Denetleme Kurulu: İbrahim Özsoy, Bülent Kılıçoğlu, Recep Özkamalı (Üye), Serkan Soyalan (Yedek)