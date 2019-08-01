KTSYD ve Telsim ortak çalışmaları artıracak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, derneğin sponsoru Telsim’i ziyaret ederek, mevcut işbirliği yanında gerek KTSYD, gerek Telsim’in sportif faaliyetlerinde daha fazla ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, derneğin sponsoru Telsim’i ziyaret etti.

Ziyarette KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan, Sportif İşler Sorumlusu Hüseyin Kıral ve Mali İşler Sorumlusu Çağın Özılgaz yer alırken, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdür Yardımcısı Nil Zorlu Atai ile görüş alış verişinde bulunuldu.

Bir süre önce imzalanan ve mevcut işbirliğini iki yıl daha devam ettiren protokol çerçevesinde taraflar sürdürülecek işbirliği ve ortak çalışmalar hakkında görüştü. Gerek KTSYD, gerek Telsim’in sportif faaliyetlerinde daha fazla ortak çalışma yapılmasına vurgu yapıldı.

Ziyarette konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, sponsoru oldukları KTSYD’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kıbrıs Türk basınının önemli bir parçası olan spor yazarlarına her dönem değer verdiklerini ortaya koydu.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise yeni göreve başlayan yönetim kurulu hakkında bilgi verdi ve Telsim ile devam eden ilişkilerinin artarak devam edeceğine inandığını belirterek verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.