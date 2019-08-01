 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
5 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
9 0
 
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
57 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
301 0
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
55 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
39 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
40 0
banner82

KTSYD ve Telsim ortak çalışmaları artıracak

banner27

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, derneğin sponsoru Telsim’i ziyaret ederek, mevcut işbirliği yanında gerek KTSYD, gerek Telsim’in sportif faaliyetlerinde daha fazla ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı

KTSYD ve Telsim ortak çalışmaları artıracak
banner267

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, derneğin sponsoru Telsim’i ziyaret etti.

Ziyarette KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan, Sportif İşler Sorumlusu Hüseyin Kıral ve Mali İşler Sorumlusu Çağın Özılgaz yer alırken, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdür Yardımcısı Nil Zorlu Atai ile görüş alış verişinde bulunuldu.

Bir süre önce imzalanan ve mevcut işbirliğini iki yıl daha devam ettiren protokol çerçevesinde taraflar sürdürülecek işbirliği ve ortak çalışmalar hakkında görüştü. Gerek KTSYD, gerek Telsim’in sportif faaliyetlerinde daha fazla ortak çalışma yapılmasına vurgu yapıldı.

Ziyarette konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, sponsoru oldukları KTSYD’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kıbrıs Türk basınının önemli bir parçası olan spor yazarlarına her dönem değer verdiklerini ortaya koydu.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise yeni göreve başlayan yönetim kurulu hakkında bilgi verdi ve Telsim ile devam eden ilişkilerinin artarak devam edeceğine inandığını belirterek verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.