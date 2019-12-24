KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi

KTSYD yılbaşı balosu gerçekleştirilirken, başkan Burhan Gürkan, spor yazarlarının yaz, kış, soğuk, sıcak demeden, ailelerinden feragat ederek salon ve sahalarda yer aldığını ifade ederek yılbaşı balosu ile yılın yorgunluğunu attıklarını söyledi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yılbaşı Balosu, 23 Aralık Pazartesi akşamı Lefkoşa’da, Rakı Müren’de gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin yoğun katılımı ile düzenlenen gecede spor yazarları yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu atma fırsatı buldu.

Gürkan: “Yılın yorgunluğunu atma adına böyle bir gece düzenledik”

Gecede konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Yılbaşı Balosu’nun yıllar sonra yeniden yapıldığını belirtti. Gürkan, yoğun geçen yıl içerisinde spor yazarlarının yaz, kış, soğuk, sıcak demeden mesleğini icra ettiğini, ailelerinden feragat ederek salon ve sahalarda yer aldığını ifade ederken, yılın yorgunluğunu bir nebze üzerlerinden atma adına yönetim kurulu ile böyle bir gece düzenlemeye karar verdiklerini dile getirdi.

Gecede ayrıca yapılan çekilişlerle üyelere hediyeler de verildi. Dernek sponsoru KKTC Telsim’in telefon verdiği, yurt dışı uçak bileti, yurt içi tatil ve hediye çekleri gibi zengin hediyelerin çekilişle dağıtıldığı geceye ayrıca dernek işbirlikçilerinden Uluslararası Final Üniversitesi’nin hazırladığı çantalar da üyelere takdim edildi.