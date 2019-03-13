KTSYD üyeleri, dernek yönetimine tepkili

KTSYD üyesi spor yazarları, gerçekleştirilen yurt dışı gezisinde üyeler arasında ayrımcılık ve adamcılık yaptığı gerekçesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kuruluna tepki gösterdi

KTSYD üyesi spor yazarları, gerçekleştirilen yurt dışı gezisinde üyeler arasında ayrımcılık ve adamcılık yaptığı gerekçesiyle KTSYD yönetim kuruluna tepki gösterdi.

KTSYD üyelerinden Güneş Gazetesi Spor Sorumlusu Raif Örtunç, Afrika Gazetesi Spor Sorumlusu Necati Özsoy, Halkın Sesi Gazetesi Spor Sorumlusu Soydan Sakallı, Detay Gazetesi Sahibi ve Spor Sorumlusu Taner Ulutaş, Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy, ortak yaptıkları basın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinden, bazı basın yayın kuruluşlarında gerek spor sorumluluğu, gerekse spor yazarı ve foto muhabiri olarak görev yapan bizler, derneğimizin bir yurt dışı organizasyonuna doğrudan dahil edilip bir temasa geçtiğini ve üyeler arasında ayrımcılık ve adamcılık yapan bir davranış içinde bulunduğunu üzülerek farketmiş bulunmaktayız.

Özel bir şirketin ülkemizde sahaların zemini ile ilgili olarak yapmış oldukları ihaleler karşılığındaki çalışmaların yeni bir boyutunu değerlendirmek maksadı ile ülkemizde faaliyet gösteren gazetelerin spor sorumlularını veya temsilcilerini Hollanda’ya yerinde inceleme ve reklam maksadı ile götürmek talebinde bulunduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Bunun Spor Dairesi Tesisler Sorumlusu Haldun Oktay’a iletildiğini, Haldun Oktay’ın da KTSYD Başkanı ve yönetimine bunun bildirdiğini, fakat olayın usülü ile yapılmayıp gidilmesi gereken kişilere davet gösterilmesinden kaçınılıp, hiçbir bilgi verilmeden, birilerini memnun edebilmek adına derneğimiz maalesef keyfibari bir yurt dışı temasına alet edildiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Derneğimizde geçmiş dönemlerde bu tip etkinlikler, daha adil ve objektif bir şekilde gerçekleşirken, son yıllardaki bu tutum bizleri derinden üzmektedir. Üyelerden habersiz dernek başkanının bilgisinde belirlenen kafile ile yapılan yurt dışı temasına üyelerin büyük çoğunluğundan ciddi tepkiler gelmiştir. Hollanda’da bir yurt dışı teması için, özel şirket tarfından talep edilen, derneğin üyesi olan kişileri ekarte edip, belirsiz bir tercih biçimi ile yurt dışına giden başkan Çelen Oben ve buna onay veren yönetim kurulunu şiddetle kınar, bu ayırmcılığın neden ve hangi maktsatla yapıldığını üyelerine izah etmeye davet ediyoruz”.