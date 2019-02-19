KTSYD, Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı

KTSYD vefat eden ve derneğe önemli katkılar yapan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski bakanı Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), vefat eden ve derneğe önemli katkılar yapan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski bakanı Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada Ünlü’nün bakanlığı döneminde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne havuz yapımı için kaynak sağladığı ve havuza adının verildiği belirtilirken, “Derneğimize önemli katkılar sağlayan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakanı Fikret Ünlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bizlere önemli katkılar sağlayan Fikret Ünlü’ye Tanrı’dan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullandı. Fikret Ünlü 2015 yılı Şubat ayında Kıbrıs’a gelerek derneği ziyaret etmiş, kendisine KTSYD’ye yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edilmişti