banner255
Yenicami'de Vehid dönemi
Yenicami'de Vehid dönemi
97 0
Titanic 2 için tarih verildi
Titanic 2 için tarih verildi
12 0
 
9 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
10 0
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
97 0
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
12 0
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
28 0
banner82

KTSYD, Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı

banner27

KTSYD vefat eden ve derneğe önemli katkılar yapan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski bakanı Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı

KTSYD, Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı
banner215

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), vefat eden ve derneğe önemli katkılar yapan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski bakanı Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada Ünlü’nün bakanlığı döneminde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne havuz yapımı için kaynak sağladığı ve havuza adının verildiği belirtilirken, “Derneğimize önemli katkılar sağlayan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakanı Fikret Ünlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bizlere önemli katkılar sağlayan Fikret Ünlü’ye Tanrı’dan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullandı. Fikret Ünlü 2015 yılı Şubat ayında Kıbrıs’a gelerek derneği ziyaret etmiş, kendisine KTSYD’ye yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edilmişti

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.