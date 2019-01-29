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KTSYD Turnuvası şampiyonları GAÜ ve LAÜ

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KTSYD Masa Tenisi Turnuvası büyük çekişme içinde geçen maçlar sonunda hafta sonu tamamlanırken kadınlarda GAÜ, erkeklerde LAÜ şampiyon oldular

KTSYD Turnuvası şampiyonları GAÜ ve LAÜ
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Masa Tenisi Turnuvası hafta sonu gerçekleştirildi. Oynanan maçlarda büyük çekişme yaşandı.

ERKEKLERDE LAÜ ŞAMPİYON

Büyük erkekler kategorisinde eleme usulüne göre gerçekleştirilen maçlarda Lefke Avrupa Üniversitesi finaldeki rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni yenerek şampiyon oldu. Final karşılaşmasında LAÜ ile GAÜ oyuncularının büyük çekişmesi görülmeye değerdi. Erkeklerde ikinciliği Girne Amerikan Üniversitesi üçüncülüğü ise ANKA Spor Kulübü elde etti.

KADINLAR ŞAMPİYONU GAÜ

Turnuvada lig usulüne göre oynanan kadınlar maçı ise büyük çekişme içinde gerçekleşti. İlk üçe giren takımların yedişer puan toplamaları sonunda sıralama averajla belirlendi.

Turnuvada yedi puan toplayan Girne Amerikan Üniversitesi artı 1 averajla şampiyon olurken 7 puan toplayan sıfır averajdaki Yakın Doğu Üniverstesi ise ikinci oldu. Organizasyonda üçüncülüğü ise KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği, 7 puan ve eksi 2 averaj elde etti.

Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde kadınlarda dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben tarafından verilirken erkeklerde dereceye girenlere ödüllerini ise KKTC başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu verdi. Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları ise KTSYD Başkanı Çelen Oben ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

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