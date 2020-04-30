banner411
banner69
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
12 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
10 0
 
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
343 0
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
45 0
Belça yönetiminden çalışanlarına jes
Belça yönetiminden çalışanlarına jes
294 0
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
89 0
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
57 0
banner440

KTSYD: Sporun başlangıcı sağlıklı olmalı

banner27

KTSYD, sporunun sağlıklı başlangıcının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun vereceği raporlar doğrultusunda olacağını, spor camiasındaki bireylerin ve ailelerinin sağlıklarının riske atılmayacağı dönemde sportif faaliyetlerin başlayacağı açıkladı

KTSYD: Sporun başlangıcı sağlıklı olmalı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak Covid-19 salgını süresince alınan önlemlerin toplum sağlığı açısından olumlu geri döneceğine inanıyoruz.

Bu bağlamda ülke sporunun sağlıklı başlangıcı ile ilgili izlenecek yolun daha önce de birçok kesim tarafından belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun vereceği raporlar doğrultusunda olacağı bir gerçektir. Yapılacak değerlendirmede her bir spor branşının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerçeğinden yola çıkarak spor camiasındaki bireylerin ve onların ailelerinin sağlıklarının riske atılmayacağı bir dönemde sportif faaliyetlerin ve müsabakaların başlayacağı yönünde karar üretilecektir.

Ekonomik olarak etkilenen toplumumuzun psikolojik olarak olumsuz etkilendiği bu süreçten sportif müsabakalarla moral ve motivasyon bulacağı inancını taşıyoruz.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir sürece giriyoruz. Genelde sporun paydaşları, özelde spor basını olarak bu sürece ayak uydurmak durumundayız. Mevcut dönemde ülke sporunun sağlıklı bir şekilde geri dönüşü ve rayına oturması için yayınlar, haberler yapılmakta ve görüşler belirtilmektedir. Bu bağlamda önemli bir misyon üstlenen basınımızın kamuyu doğru bilgilendirme adına hassas olması gerekmektedir.

Biz KTSYD olarak tüm spor basını ile birlikte sporun paydaşlarının yapılan yayınlara saygı çerçevesinde geri dönüş yapmasını ve bu konuya dikkat etmesini istiyoruz. Ayrıca toplumumuzun sağlıklı bir şekilde yeniden sportif faaliyetlere en uygun zamanda dönmesi arzusunda olduğumuzu da ifade etmek isteriz. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.