KTSYD: Spor Dairesi engelleyici çalışma yapmalı

KTSYD, Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı maçında yaşanan gerginlik ve dernek eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz’ın başına kola tenekesi isabet etmesi ile ilgili açıklamada bulunurken, taraftarların bir birlerine herhangi bir şey atma imkânının ortadan kaldırılması için Spor Dairesi’nden doyurucu çalışmalar beklediğini belirtti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı maçında yaşanan gerginlik ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz’ın başına kola tenekesi isabet etmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“Uzun bir aradan sonra futbolla yeniden buluştuğumuz Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Süper Lig maçının son bölümlerinde yaşanan hoş olmayan gelişmeler nedeni ile bir açıklama yapma gereği hissediyoruz.

Oldukça yoğun bir ilgi gösterilen maçın genelinde seyircilerin futbola olan özlemini gidermelerini spor yazarları olarak keyifle takip ederken, bitime kısa süre kala yaşanan gerginlik sonucunda derneğimizin eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz’ın başına isabet eden dolu haldeki teneke meşrubat kutusu bizlere bazı konuları bir kez daha sorgulama gereği hissettirmiştir.

Her şeyden önce futbol sahalarındaki belli başlı tedbirlerin alınmasındaki aksaklıklar bir kez daha kendini göstermiştir. Maalesef ki spor yazarları birçok statta güvenlik kaygısı içerisinde “Allah’a emanet” şartlar altında görevlerini yapmak durumunda kalmaktadır.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda iki takım seyircisi arasında bulunan basın ve protokol tribünü, seyircilerin gerginlik anında birbirlerine çeşitli nesneler atmasına olanak veren durumunu yine gündeme getirmiştir. Basın tribünü ile taraftar tribünlerini ayıran demirlerin çatıya kadar örülecek ince file ile desteklenmesi ile taraftarların bir birlerine herhangi bir şey atma imkânının ortadan kaldırılması gibi basit bir takım tedbirler başta olmak üzere Spor Dairesi’nden doyurucu çalışmalar beklentimizi altını çizerek vurgulamak isteriz.

Tedbirler yanında genç taraftarların benimsediği futbol kültürünün sorunlu olduğunu, bu anlayışın göstergesinin maçtaki bir takım çirkin tezahüratlar yanında yapılan bu yaralayıcı fiille ortaya çıktığını söylemek isteriz. Başta kulüp yönetimleri olmak üzere futbolun her paydaşının gençlerin bu futbol kültüründen uzaklaştırarak fair-play ruhuna yanaşmasına yardımcı olmaları gerektiğine inandığımızı ve bu konuda üzerimize düşecek her türlü sorumluluğu almak istediğimizi belirtiriz.

Kişilerin bilinçsizce yaptığı bu tarz davranışları camialara mal edemeyiz. Ancak bu gibi olayların sahada verilen emeklerin önüne geçmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. Sadece spor basınının değil, herkesin yaşayabileceği bu duruma karşı Spor Dairesi ve kulüpleri gerekli önlemleri almaya davet eder, Ogün Genç Kaçmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”