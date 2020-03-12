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KTSYD salonu kapattı

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KTSYD salonu kapattı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle derneğin konferans salonunu kapatma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu olarak ülkemizde Korona virüs (COVID-19) vakasının görülmesi sonrasında derneğin konferans salonunun 22 Mart 2020 tarihine kadar kullanıma kapalı olacağını belirtmek isteriz.

Belirttiğimiz tarihin ardından mevcut durum değerlendirilerek salonun hizmete açılıp açılmayacağı duyurulacaktır.”

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