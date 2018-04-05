KTSYD Salı Sohbetleri başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu dernek üyelerinin katılacağı “Salı Sohbetleri” adı altında sohbet toplantıları organize etme kararı aldı.

Daha önceki yıllarda da organize edilen ve samimi bir havada geçen Salı Sohbetleri’nin ilki 10 Nisan Salı akşamı yapılacak. İlk sohbet toplantısında, 30 Haziran 1983 tarihinde üç imzayla Lefkoşa Kaymakamlığı’na verilen KTSYD’nin kuruluş başvuru belgesinde yer alan imzaların sahipleri Raif Örtunç, Adil Alkan ve Olgun Üstün, KTSYD üyelerine derneğin o dönemki kuruluş çalışmalarıyla ilgili anılarını aktaracaklar. KTSYD Konferans Salonu’nda yapılacak Salı Sohbetleri saat 19.00’da başlayacak.