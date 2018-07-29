KTSYD, raporları aklandı

KTSYD genel kurulu, Hasan Hastürer, Soydan Sakallı ve Serkan Soyalan’ın yer aldığı Divan Kurulu’nun idaresinde gerçekleştirilirken, genel kurulda faaliyet ve mali raporlar üyeler tarafından aklandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu dün Göçmenköy’deki dernek lokalinde gerçekleştirildi.

Derneğin konferans salonunda gerçekleşen genel kurulda Divan başkanlığını Hasan Hastürer yaparken Divan sekreterliklerine de Soydan Sakallı ve Serkan Soyalan seçildi.

Genel kurulda faaliyet raporu dernek Başkanı Çelen Oben tarafından okundu ve rapor üyeler tarafından oy birliği ile onaylandı. Ardından ise mali rapor derneğin muhasebecisi Hasan Küçük tarafından okunurken, mali rapor da genel kurula katılanlar üyeler tarafından oy birliği ile onaylandı. Oldukça olgun ve verimli geçen genel kurul dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.