KTSYD Raif Özgüren Semineri başlıyor

KTSYD tarafından organize edilen ve kısa süre önce vefat eden Raif Özgüren anısına düzenlenecek olan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, yarın başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından her yıl olarak düzenlenen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri 11-13 Ocak tarihleri arasnda Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilecek.

KTSYD Yönetim Kurulu tarafından yakın geçmişte hayatını kaybeden KTSYD Genel Sekreteri Raif Özgüren’in adının verildiği seminer yarın gerçekleşecek. Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri için bugün Kaya Artemis Otel’e yerleşecek olan spor yazarları yarın sabah 9.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak seminerde 3 oturum halinde gün boyu seminerde bilgi tazeleyecek.

KKTC Telsim’in katkılarıyla yarın gerçekleşecek Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’nde ilk oturumda Spor Hukuku konusunda DAÜ Akademisyeni Ulvi Nail Gün, avukat İbrahim Mısırlıoğlu ve avukat Fırat Merttürk bilgilerini paylaşacak. Seminerin ikinci oturumunda ise Medyada Okunabilirlik / İzlenebilirlik başlığı altında Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi ve Aytuğ Türkkan deneyimlerini ve düşüncelerini panelistlere aktaracak.

Öğle yemeğinin ardından 14.30’da başlayacak üçüncü ve son oturumda ise Türkiye’nin önemli isimlerinden Ahmet Çakır ve Atilla Türker, Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma başlığı altında sunumlarını gerçekleştirecekler.