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KTSYD Oskarlar’ı belirlendi

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KTSYD Oskarlar’ı belirlendi
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen Yılın Başarı Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi.

Ahmed Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü Mehmet Kanan’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü yüzücü Doğukan Ulaç’a verilecek. Yılın Antrenörü Sedat Devecioğlu, Yılın Hakemi Mehmet Malek olarak belirlenirken, Zeka Özteknik Özel Ödülleri KKTC A Milli Futbol Takımı, triatlet Cem Dağdelen, atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve voleybolcu Buğra Eryıldız’a verilecek. Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü de dernek üyesi Hüseyin Evliya’ya takdim edilecek.

Dernek yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ve uzun zamandır üzerinde konuşulan başarı ödüllerinin sahipleri belirlendi. Ödül gecesi 2 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. KTSYD tarafından yapılan açıklamaya göre Yılın Başarı Ödülleri Ödül Töreni KTSYD Fikret Ünlü Havuz başında düzenlenecek.

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