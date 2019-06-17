 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
25 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
132 0
 
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
182 0
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
237 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
51 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
35 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
176 0
banner82

KTSYD ödülleri veriliyor

banner27

KTSYD tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ bu akşam KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başı’nda takdim edilecek

banner315
KTSYD ödülleri veriliyor
banner267

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ 18 Haziran Salı günü takdim edilecek. Ödül töreni KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başı’nda saat 20.00’de düzenlenecek.

Gecede Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü Niyazi Okutan’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü voleybolcu Merve Çelebi’ye ve Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülü Hasan Oktay Minci’ye, Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü Kerem Eran’a verilecek.

Zeka Özteknik Özel ödülleri rallici Deniz Fahri, Mağusa Türk Gücü, Lefke Avrupa Üniversitesi kadın voleybol takımı, Levent Spor, Yakın Doğu Üniversitesi büyük erkek basketbol takımı ve Gençlik Gücü büyük erkek hentbol takımına takdim edilecek.

Telsim Özel Ödülleri ise basketbolcu Berkem Dikengil, çocuk fitness dalında Kaan Öztürk ve Türkiye’de futbol yaşamlarını sürdüren Ahmet Sivri ile Kenan Özer’e verilecek. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü ise dernek üyesi Yusuf Yıldızev’e verilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.