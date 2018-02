KTSYD, Lefke’de basın mensuplarına yapılanları, kınadı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Lefke ile Yenicami arasında oynanan maç sonrasında basın mensuplarına karşı yapılan engelleme ve hakaretleri kınadı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Lefke ile Yenicami arasında önceki gün oynanan maç sonrasında basın mensuplarına karşı 'bir grup Lefke taraftarı'nın yapmış olduğu engelleme ve hakareti kabul etmediklerini ve bu tip olayları kınadıklarını dile getirdi. KTSYD, "Her şartta ve her koşulda görevini yapmaya çalışan basın mensuplarının tek görevi sporun her anını topluma aktarmaktır."dedi. Yaşanan olayların basın adına bir haber değeri taşıdığını söyleyen KTSYD, basın mensuplarının da olayları görüntülemek ve dile getirmek durumunda olduklarını ifade etti. KTSYD'nin açıklamaları şöyle:

"Ancak Lefke – Yenicami maçı sonrasında 10 civarında Lefke taraftarının maçta görev yapan spor yazarı arkadaşlarımızı, olayları görüntülememeleri için engellenmeye çalışması ve çekilen fotoğrafların yayınlanması halinde tehditler savurması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kişileri Lefke camiasına mal etmiyoruz ve bu azınlık gurup Lefke taraftarının da yüz karasıdır.

Ancak Lefke yönetimi de kendi içindeki çürük elmaları temizleyip kulübe zarar veren bu kişileri kulüpten uzaklaştırarak temiz taraftarlarına saygıyı ve itibarı iade etmelidir. Bu tip olaylar karşısında yaşananları kınıyor olaylara karışan kesimleri de sağduyuya çağırıyoruz. Bundan sonra benzer olayların yaşanması durumunda hukuksal hakkımız saklı kalmak kaydıyla tepkimizi daha sert göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."