KTSYD ile DAÜ işbirliği yapacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre KTSYD akademik eğitim ve sportif işbirliği konularında DAÜ ile işbirliği yapacak. DAÜ de KTSYD’ye gerekli seminer ve akademik katkıları yapacak. Protokolde ayrıca KTSYD üyesi bir kişi DAÜ bünyesinde bulunan fakültelerden birinde yüksek lisans yapabilecek. Yüksek lisans ile ilgili DAÜ, KTSYD üyesine tam burslu imkan sağlayacak.

Protokol imzalandı

KTSYD ile DAÜ arasında anlaşmaya varılan protokol dün DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu Toplantı Odası’nda DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam ve KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından imzalandı.

Protokol imza töreni sonrasında KTSYD Başkanı Çelen Oben, katkı ve desteklerinden dolayı DAÜ Rektörü Osam’a derneğin bir plaketini takdim etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı konuşmada DAÜ’nün dünya genelinde ilk bin üniversite içerisinde yer aldığını vurguladı. Osam, DAÜ’de yüksek lisans eğitimi alarak mezun olacak olan KTSYD üyesinin bu önemli prestije de sahip olacağını sözlerine ekledi.