KTSYD heyeti, Değirmencioğlu’nu ziyaret etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KTSYD Başkanı Çelen Oben ve yönetim kurulunu kabul etti.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ziyarette yaptığı açıklamada, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya, ruh ve beden sağlığını geliştirmeye önemli katkı sağladığını vurguladı. Sporun, sevgi, kardeşlik, dostluk, paylaşım ve paslaşma kavramlarını öğrettiğini dile getiren Değirmencioğlu, insanın gelişmesine katkı koyduğunu, spor yazarlarının bunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben ise ziyarette, çalışmalarını Spor Dairesi ile işbirliği içinde çalışarak sürdürmek istediklerini söyledi.