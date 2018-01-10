KTSYD, Güney’de ödül gecesine katıldı

Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK), Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) ile ortaklaşa düzenlediği Yılın Spor Ödülleri gecesine katılan KTSYD üyeleri burada Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelme ve sohbet etme imkanı buldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK), Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) ile ortaklaşa düzenlediği Yılın Spor Ödülleri gecesine katıldı. Önceki akşam Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Hilton Hotel’de gerçekleştirilen ödül törenine KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı basın yayın kuruluşlarının spor müdürleri katılım gösterdi.

EAK her yıl sonunda üyelerinin oylaması ile belirlenen yılın erkek ve kadın sporcusunu ödül töreninde açıklarken, yılın genç yeteneği ve yılın takımları gibi birçok kategoride ödülleri sahiplerine takdim etti.

ANASTASİADİS İLE BİR ARAYA GELİNDİ

KTSYD heyeti geceye katılım gösteren Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelme ve sohbet etme imkanı buldu. Geceye katılan Yunanistan Spor Yazarları Derneği Başkanı Sotiris Triandafillou ile görüş alış verişinde bulunan heyet, gecenin sonunda EAK Başkanı Panagiotis Fellukas ile anı fotoğrafı çektirdi.