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KTSYD Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapılıyor

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KTSYD Fotoğraf Yarışması ödül töreni bugün, Eziç sponsorluğunda KTSYD lokalinde havuz başında gerçekleştirilecek

KTSYD Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapılıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Fotoğraf Yarışması ödül töreni bugün gerçekleştirilecek.

Eziç sponsorluğunda gerçekleşecek KTSYD Fotoğraf Yarışması’nda KTSYD üyelerinden ilk üçe girecek olanlara ödüller verilirken, KTSYD Mansiyon ödülü ve dıştan katılım gösteren fotoğraflardan seçilecek Eziç Özel Ödülü de gecede sahiplerine ulaşacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Fikret Ünlü Havuz Başı’nda yer alacak ödül töreni saat 20.00’de başlayacak. Ödül alacak fotoğraflar, bu akşam gerçekleşecek gecede açıklanacak, yarışmaya başvuru yapılan fotoğralardan seçilenler de gecede sergilenecek.

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