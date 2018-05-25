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KTSYD, fotoğraf yarışması için başvuru alıyor

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KTSYD, “Kıbrıs’ta Spor” temalı 3. Fotoğraf Yarışması ile ilgili 22 Haziran Cuma gününe kadar başvuru almaya başladı

KTSYD, fotoğraf yarışması için başvuru alıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), “Kıbrıs’ta Spor” temalı 3. Fotoğraf Yarışması ile ilgili başvuru almaya başladı. Başvurular 22 Haziran Cuma gününe kadar dernek merkezine yapılabilecek. Yarışmanın şartnamesi dernek sekreterliğinden ve www.ktsyd.org adresinden temin edilebilecek.

Son iki yıldır düzenlenen ve büyük ilgi gören Fotoğraf Yarışması’nın ana sponsorluğunu ilk iki yılda olduğu gibi bu yıl da Eziç üstleniyor. Yarışmanın ödül töreni ise 2 Temmuz Dünya Spor Yazarları Günü’nde düzenlenecek. Yarışmaya 30 Haziran 2017 – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla katılım gerçekleştirilebilecek. Yarışmada Eziç Özel Ödülü, KTSYD Mansiyon Ödülü ve ilk üçe girecek olan fotoğraflara para ödülü verilecek.

Birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca Eziç Özel Ödülü’ne bin TL, KTSYD Mansiyon Ödülü’ne de 500 TL verilecek. Ödül Töreni’nde toplamda 6 bin 500 TL para ödülü verilmiş olacak. İlk üç içerisine girecek olan fotoğraflar ve KTSYD Mansiyon Ödülü, sadece KTSYD üyelerinin yaptığı başvurular arasından değerlendirilecek. Eziç Özel Ödülü’nde değerlendirme, KTSYD üyeleri dışında dışarıdan katılım gösteren vatandaşların başvuruları arasından değerlendirilecek.

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