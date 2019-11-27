KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvasına kayıtlar sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile imza attığı işbirliği çerçevesinde organize ettiği ‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’na kayıtlar devam ediyor.

Dernek genel merkezinde Telsim tarafından düzenlenerek hizmete giren ‘Telsim Teknoloji Odası’nda yer alacak turnuva tüm basın mensuplarına açık olacak.

Aralık ayında başlatılması ve Nisan ayında tamamlanması planlanan turnuvanın finali KKTC Telsim Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek.

‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’na KTSYD üyelerinin yanı sıra KKTC’de yayın yapan basın kuruluşlarında çalışan mensuplara da açık olacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi www.ktsyd.org adresinden temin edilebilecek.

29 Kasım Cuma gününe kadar turnuvaya katılacak olan isimler (0392) 223 66 50 numaralı telefondan dernek sekreterliğine başvurularını saat 16.00’ya kadar yaptırabilecekler.