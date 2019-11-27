banner255
banner69
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
93 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
37 0
 
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
15 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
29 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
24 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
215 0
banner82

KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvasına kayıtlar sürüyor

banner27

KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvasına kayıtlar sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile imza attığı işbirliği çerçevesinde organize ettiği ‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’na kayıtlar devam ediyor.

Dernek genel merkezinde Telsim tarafından düzenlenerek hizmete giren ‘Telsim Teknoloji Odası’nda yer alacak turnuva tüm basın mensuplarına açık olacak.

Aralık ayında başlatılması ve Nisan ayında tamamlanması planlanan turnuvanın finali KKTC Telsim Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek.

‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’na KTSYD üyelerinin yanı sıra KKTC’de yayın yapan basın kuruluşlarında çalışan mensuplara da açık olacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi www.ktsyd.org adresinden temin edilebilecek.

29 Kasım Cuma gününe kadar turnuvaya katılacak olan isimler (0392) 223 66 50 numaralı telefondan dernek sekreterliğine başvurularını saat 16.00’ya kadar yaptırabilecekler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.