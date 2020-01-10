KTSYD Eğitim Semineri tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD) düzenlediği Eğitim Semineri, Antalya’daki Sherwood Hotel’de gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin düzenlediği Eğitim Semineri, Antalya’daki Sherwood Hotel’de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Ebru Akgür’ün yaptığı, KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen seminerde üç konu başlığı irdelendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminerde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkan Oğuz Tongsir ve Antalya KKTC Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram birer konuşma yaptı.

Gürkan: Genç spor yazarlarını kazanacağız

Burhan Gürkan, günün eğitim programı hakkında üyelere bilgi verirken, alttan gelen genç spor yazarlarını kazanmak için 2020 yılının daha hareketli olacağını söyledi. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’e seminere katılımından dolayı teşekkürlerini iletirken, işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Tongsir: Seminerin İstanbul’da yapılması için işbirliği yapacağız

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ise seminere davet edilmesi ve burada olmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Tongsir, KTSYD’nin eski başkanları Ertan Birinci, Songuç Kürşad, Mustafa Özsoy, Ogün Genç Kaçmaz ve Çelen Oben’i görmekten dolayı çok sevindiğini dile getiren Tongsir, 2021 yılındaki Eğitim Semineri’nin İstanbul’da kendilerinin de katkılarıyla yapılması için KTSYD ile işbirliği yapacaklarının müjdesini verdi.

Büyükbayram: Seminer, KTSYD’nin ciddiyetini gösteriyor

Antalya KKTC Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, KTSYD’nin önemli bir dernek olduğunun altını çizerek, yapılan bu seminerin derneğin ciddiyetini gösterdiğini vurguladı.

Antalya’daki KKTC başkonsolosluğunun yeni kurulduğunu da hatırlatan Beyazbayram, davet için KTSYD yönetimine teşekkürlerini iletti.

Karagözoğlu: Medyanın yayınları sporda şiddeti etkiliyor

Günün ilk oturumda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyeni Doç Dr. Cengiz Karagözoğlu, “Sporda Şiddetin Önlenmesi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy’un başkanlığında yapılan oturumda Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek spor yazarlarına bilgilerini aktaran Karagözoğlu, medyanın yayınlarının şiddeti yönelik etkiyi olumlu ve olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Karagözoğlu, sporda şiddeti önleme komisyonunun kurulup, farklı rollerde olan kişiler (Hakem, taraftar, gazeteci) hep birlikte eğitim veya seminerlerle bilinçlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Medyanın olumlu yönlerini de aktaran Karagözoğlu, soru-cevapla sunumunu tamamladı.

Ateş: Haberi haber yapan fotoğraftır

KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Foto Muhabiri Raşit Ateş, medyada fotoğrafın önemine vurgu yaparak, fotoğrafçılık hakkındaki tecrübelerini üyelerle paylaştı.

Bir haberin daha fazla değer kazanması için fotoğrafın çok önemli olduğuna vurgu yapan Ateş, kendi çektiği önemli fotoğrafları sine vizyon aracılığıyla üyelere aktardı.

“Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar”

Üçüncü ve son oturumda ise KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan’ın başkanlığında TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ve A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, “Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar” konulu sunumlarını yaptı.

Üçlü genel olarak teknolojinin medya üzerindeki etkisi, televizyon yayıncılığının yaşadığı tehditler, kulüplerin belli başlı yayın organları ve sosyal medya yönlendiricilerini kullanarak yayınlara müdahale etme anlayışı üzerinde durdular.

Konuklar, Kıbrıs Türk sporuna katkı koyma adına Kıbrıs Türk Spor Yazarlarının önerilerine sıcak bakacaklarını, bunun yanında K-Pet Süper Lig maç özetlerinin A Spor’da bir program dahilinde yayınlanması için çalışma başlatacaklarını belirtti.