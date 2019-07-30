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KTSYD, EAK yemeğine katıldı

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği heyeti, Kıbrıs Rum Spor Yazarlı Birliği (EAK) tarafından yapılan davet üzerine Uluslararası Spor Yazarları yemeğine katıldı

KTSYD, EAK yemeğine katıldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği heyeti, Kıbrıs Rum Spor Yazarlı Birliği (EAK) tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Yazarları yemeğine davet edildi.

Pazartesi akşamı Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilen yemeğe dernek başkanı Burhan Gürkan ve yöneticiler Çilen Ulusoy, Hüseyin Köprülü, Hamit Sakallı ve Serhan Kablan katıldı.

Yemekte konuşan EAK Başkanı Erodotos Miltiadous, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni organizasyonlarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sporun birleştiriciliği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Umarım gelecekte işbirliğimizi daha da geliştireceğiz” açıklamasını yaptı. Gece yenen yemeğin ardından son buldu. 

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