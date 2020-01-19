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KTSYD, EAK ödül töreninde

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KTSYD Yönetim Kurulu, EAK tarafından düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne katılırken, EAK Başkanı ErodotosMiltiadousişbirliği adına iki kurumun yapacağı buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi

KTSYD, EAK ödül töreninde

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK) tarafından düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne katıldı.

Ödül töreni 16 Ocak Perşembe günü Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.EAK Başkanı ErodotosMiltiadous’un davetiyle geceye KTSYD adına Başkan Burhan Gürkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Çilen Ulusoy, Hamit Sakallı, Serhan Kablan, Halit Dağ ve Hüseyin Köprülü katıldı.

Kıbrıslı Rum lider NikosAnastasiades’in de katılarak ödül verdiği gecede EAK Başkanı ErodotosMiltiadous açılış konuşmasında Türkçe “Hoşgeldiniz sevgili meslektaşlarım” diyerek KTSYD adına geceye gelen isimleri selamlarken, Gürkan ve Yönetim Kurulu’na üstlendikleri görevde başarılar diledi. Miltiadous, işbirliği adına iki kurumun yapacağı buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek geceye katılımdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Geleneksel ödül töreninde ödül almaya hak kazanan yılın kadın ve erkek sporcularının yanı sıra, yılın kadın ve erkek takımları, sponsorların destek verdiği yılın kadın ve erkek futbolcuları, yılın 11’i ve teşvik ödülleri gibi birçok dalda ödül takdim edildi.

Ödül törenine yılın erkek sporcusu yelken branşında PavlosKontidis, yılın kadın sporcusu atıcılıkta AndriEleftheriou, yılın takımları APOEL ve Kıbrıs Plaj Voleybolu Milli Takımı ödüle layık görüldü.

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