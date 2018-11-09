KTSYD de mutfağa katkı koyacak

Paylaşım Mutfağı’na katkı koymak için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeleri de Lefkoşa Maratonu’nda koşacaklar

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 11 Kasım Pazar günü düzenleyeceği Lefkoşa Maratonu’nda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeleri de yer alacak.

‘Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor’ sloganı ile düzenlenecek maraton için KTSYD’ye bağlı spor yazarları kayıtlarını dün yaptırdı. KTSYD Başkanı Çelen Oben, Paylaşım Mutfağı’na katkı koymak ve sporun toplumda daha özendirici olmasını sağlamak adına dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da maratona destek olduklarını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da spor yazarlarının maratona gösterdiği desteğe teşekkür ederken, bunun örnek olması temennisinde bulundu.

6 binin üzerinde kayıt

Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na katılım çağrısı yaptı. “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda şu ana kadar 6 binin üzerinde gerçekleşen kayıtla rekor kırıldı.

4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometre (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak maratonun 4 km kayıtları LTB önünde kurulan masada devam ediyor. Kayıtlar 10 Kasım Cumartesi 08.30-17.00 arası LTB binası önünde devam edecek. Ayrıca, yine 4 km halk koşusu için maraton günü olan 11 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek.

Büyük Han’da “Makarna Günü”

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” öncesinde 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Makarna Günü etkinliği gerçekleşecek. Etkinlik Büyük Han’da düzenlenecek.

Tüm maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen “Makarna Günü” bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” nda da düzenleniyor. Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapılacak. Maraton öncesi düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar hem karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Eril Cambaz’ın akustik müziği sahne alacak.