KTSYD açıklama yaptı

KTSYD üyesi spor yazarları, gerçekleştirilen yurt dışı gezisinde üyeler arasında ayrımcılık ve adamcılık yaptığı gerekçesiyle yaptıkları açıklamaya karşılık KTSYD yönetim kurulu açıklama yaptı

KTSYD üyesi spor yazarları, gerçekleştirilen yurt dışı gezisinde üyeler arasında ayrımcılık ve adamcılık yaptığı gerekçesiyle KTSYD yönetim kuruluna tepki göstermişlerdi. KTSYD üyelerinden Güneş Gazetesi Spor Sorumlusu Raif Örtunç, Afrika Gazetesi Spor Sorumlusu Necati Özsoy, Halkın Sesi Gazetesi Spor Sorumlusu Soydan Sakallı, Detay Gazetesi Sahibi ve Spor Sorumlusu Taner Ulutaş, Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy, konuyla ilgili ortak basın açıklaması yapmışlardı. Söz konusu açıklama sonrasında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu da açıklama yaptı. KTSYD’nin açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak son günlerde gerek üyelerimizden gerekse dernekle alakası olmayanların hakkımızda yaptıkları açıklamaları üzülerek takip etmekteyiz.

Uluslararası alanda hibrit çim uygulaması yapan Hatko firmasının davetiyle ülkemizde sentetik çim uygulaması yapan Cysings firması işbirliğinde Hollanda’da bir AR-GE toplantısı organize edilmiştir. Tanıtım toplantısına Spor Dairesi aracılığı ile Cysings firması tarafından bazı spor yazarları davet edilmiş, böylelikle oluşturulan kafile Hollanda’da hibrit çim uygulamasını yerinde görmek adına toplantıda yer almıştır.

Organizasyonun dernek tarafından yapıldığı, derneğin ayrımcılık yaparak bazı üyeleri özellikle toplantıya dahil ettiği ve diğer basın yayın organlarındaki sorumlu isimleri es geçtiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

Söz konusu AR-GE toplantısında yer alacak olan kişilerin belirlenmesi yönünde ne KTSYD’ye, ne de yönetim kurulu uhdesine herhangi bir talep gelmemiştir. Kafilede yer alan isimler dernekten bağımsız olarak iletişim kurularak davet edilmiştir. Toplantı ile ilgili olarak KTSYD’den isim veya yardım talebi, gerek firma gerekse Spor Dairesi tarafından hiçbir şekilde istenmediğinin altını çizmek isteriz.

Bugüne kadar herhangi bir yurt dışı seyahati ve/veya organizasyon dernek tarafından yapıldığında, derneğe bu yönde bir talep geldiğinde, kafilede yer alacak kişi veya kişilerin belirlenmesinde KTSYD yönetim kurulu her zaman adil ve şeffaf davranmıştır. Bundan sonra da böyle davranacağını bir kez daha vurgulamak isteriz. Derneğimizin yapısı içerisinde ayrımcılık ve adam kayırma gibi bir düşüncenin yer alması söz konusu bile olamaz.

Ancak planlanmasında yer almadığımız bir organizasyonda kafileyi belirlediğimiz ve ayrımcılık yaptığımız yönünde ileri sürülen iddiaların da doğruluk payı olmadığı bilinmelidir.

Derneğimizin organizasyonun herhangi bir aşamasında yer almamasına rağmen organizasyonu yapmış gibi hedef alınması, üyeler arasında ayrımcılık ve/veya adam kayırma gibi bir davranışta bulunduğu yönündeki iddiaları üzüntü ile takip ederken, böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığını da bir kez daha net bir şekilde belirtmek isteriz.

KTSYD ülke sivil toplum örgütleri içerisinde duruşu ile ön planda olan bir dernektir. Derneğimizle alakası olmayan şahısların da hakkımızda yaptığı, gerçeği yansıtmayan, seviyesini aşmış açıklamalarını da yakından takip etmekte olduğumuzu ve söz konusu açıklamalarla ilgili tüm hukuksal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz.