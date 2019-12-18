KTKOD, hastaneye katkılarını sürdürüyor

Klasik Otomobil Derneği anlamlı bir projeye daha imza atarken, “Bir Dergi Bir Oda” projesi kapsamında sağlığa ikinci yatırımı yapıp, hastanedeki çocuk odasını yeniliyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi olan ‘Tomofil’in beşinci sayısında yer alacak reklam geliriyle yine sağlık sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Derginin beşinci sayısının yayımlanmasına az bir süre kala KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, ‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganıyla geçtiğimiz yıl başlatılan projenin yeniden hayat bulması için görüşmelerini tamamladı.

Aliusta, yapılan ön araştırma sonucunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’ndeki 10 numaralı (hastane genelinde 3 bin 118 no.’lu oda) bakıma ihtiyacı olduğu bilgisini alırken, bu kapsamda çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Aliusta ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Erol Barçın’la görüşerek, servisteki 10 numaralı odanın yenilenmesi için el sıkıştı.

Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, sağlığa yapılan yatırımları önemsediklerini ve her zaman destek olduklarını söyledi. ‘Tomofil’ dergisinin geçtiğimiz yıl da hastanedeki bir odayı baştan aşağı yenilediğine dikkat çeken Özyılkan, bu yıl da aynı çalışmanın yapılmasını önemsediklerini ve gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.