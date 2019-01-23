KTKOD, çocuk odasının tadilatını tamamladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Tomofil dergisinden elde edilen gelirle hastanelerdeki odaların tamirat ve restorasyonu projesi ile Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümündeki çocuk odasının tadilatı ile tamamlandı

Burçin Aliusta başkanlığındaki Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Tomofil dergisinden elde edilen gelirle hastanelerdeki odaların tamirat ve restorasyonu projesine, Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki çocuk odasının tadilatı ile başladı.

Konu ile ilgili olarak Burçin Aliusta şu açıklamaları yaptı:

“Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak unutulmaz bir gün yaşadık. Ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi olan ve Ocak ayında dördüncü sayısı için hazırlıklara başlanan “Tomofil“ dergimiz yayınlandı. Derneğimizin ve ülkemiz klasikseverlerin sesi olan ve büyük ilgi gören gözbebeğimiz Tomofil, bu yıl aldıgımız kararla artık anlamı daha da farklı boyut kazanmıştı. Bu sayıdan itibaren , dergimiz reklam gelirleriyle ülkemizdeki devlet hastanelerinde bakıma ve onarıma ihtiyaç duyulan odaların tamirat ve restorasyonu gerçekleştirip, hastalarımızın daha sağlıklı ortamda sağlıklarına kavuşmaları sağlanacaktı. Bu çalışmalarımız neticesinde Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümündeki çocuk odasının tadilatına başlamıştık. Ocak ayı başında başladığı iki çalışmamız, üç hafta gibi kısa bir sürede dün tamamlandı. Yönetim kurulumuz, hastahane başhekimliği ile birlikte küçük bir açılışla hizmete sunduğumuz odamız artık hem bizler hem de sizler adına hayat bulmuş oldu. Bu çalışmalarımızda bizlere bu imkanı sağlayan başhekim Dr Bülent Dizdarlı ve başhekim yrd. Cenk Soydan’a ayrıca yönetim kurulunda oda tadilatında emek veren başta Murat Osmanoğlu, Ali Köroğlu, Fatoş Arca ve tüm yönetimime teşekkür ederim. Ve tabiki kayıtsız şartsız dergimize reklam vererek bu projemizde ortak olan tüm kuruluşlara teşekkür ederim.

En büyük teşekkür ise, 2018 sezonumuzda bizlerin yanında olan, faliyetlerimize katılarak katkı sağlayan, bizlerin güçlenmesine ve kalkınmasına yardımcı olan değerli üyelerimize ve klasik sever dostlarımıza gelsin. Sizler bizlere sahip çıktık sonra, bizlere inanıp güvenip yüksek katılımla faaliyetlerimizi gerçekleştirmemize vesile olduk sonra, bizler bu gibi projeleri yapmaya devam edeceğiz. Sizler bu gibi projeleri gördük sonra anlayınız ki sizlerin de bu çorbada tuzu var.

ŞAMPIYONA BALOSU GERÇEKLEŞTIRILECEK

Bu arada Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak 2018 sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz. Gurur ve başarılarla dolu bir sezonu geride bırakmanın onurunu yaşayacağımız 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli ve Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonlarımızın kupalarının takdim edileceği yıl sonu şampiyona balomuz, 26 Ocak 2019, Cumartesi Saat 19.45’te, Paradise Park’ta gerçekleştirilecek.”