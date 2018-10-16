KTFHGD, Yavuz’a tepkili

KTFHGD, BRTK'deki Bizim Stadyum programında Bülent Yavuz'un, Turgay Misk’in yardımcı hakeminin başarılı kadın hakemlerimizden Sabriye Atikoğlu’nun olduğunu öğrenmesi sonrasında, kadın hakemler ile ilgili yaptığı yoruma tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) geçtiğimiz hafta BRTK'da yayınlanan Bizim Stadyum programında yorumcu Bülent Yavuz'un, Turgay Misk’in yardımcı hakemliğini başarılı kadın hakemlerimizden Sabriye Atikoğlu’nun yaptığını öğrenmesi sonrasında kadın hakemler ile ilgili yaptığı yoruma tepki gösterdi.

Başkan Niyazi Nizam imzasıyla basın bildirisi yayınlayan derneğin bildirisinde, Yavuz'un Kıbrıs Türk kadınından derhal özür dilemesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Derneğin açıklaması şöyle:

"10 Ekim 2018 tarihinde, kendi kanalımız Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)’nda yayınlanan Bizim Stadyum adlı programda yorumculuk yapan Sayın Bülent Yavuz’un, bir kadın hakemimiz hakkında kullandığı küçük düşürücü sözlerini üzülerek seyrettik.

Gururla belirtmeliyiz ki, üst liglerimizde uzunca zamandır görev yapan ve de çok başarılı olan kadın hakemlerimiz, hem derneğimizin hem de federasyonumuzun kadınlara verdiği değerin bir göstergesidir. Bizler kadın hakemlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hem bu arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz, hem de onlara sahip çıkacağız.

Siz çevrenizde kadınları küçük görebilirsiniz, aşağılayabilirsiniz. Ancak bizim çevremizde “kadınlar ve erkekler” diye bir ayrım kesinlikle olmaz.

Tüm bunların ışığında Sayın Bülent Yavuz’un hem tüm kadınlardan hem de Kıbrıs Türk kadınından, sarf ettiği sözlerden dolayı derhal özür dilemesini bekler saygılar sunarız."