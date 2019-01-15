KTFHGD üyelerinin, sigortaları yenilenecek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), üyelerinin sigortalanması için Limasol Türk Kooperatif Bankası ile sponsorluk anlaşması imzalayacak

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, üyelerinin sigortalanması için Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd yöneticileri ile sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

Niyazi Nizam’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkan ve yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri üyelerimize en iyi şekilde layık olmaya ve Kıbrıs Türk futboluna hizmet vermeye çalışıyoruz.

2018-2019 futbol sezonunda üyelerimizin sigortalanması hususunda bankacılık sektörünün en önemli müesseselerinden biri konumunda olan Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) Ltd yöneticileri ile yeniden sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Limasol Bankası sponsorluğunda, bankanın yan kuruluşu olan Limasol Sigorta tarafından üyelerimizin yeniden sigortalanması hususunda imza töreni bugün saat 14:00’da Limasol Türk Kooperatif Bankasının Yenişehir binasındaki Kültür Salonu’nda gerçekleşecektir.

Dokuzuncu yılına girdiğimiz işbirliğimizin sporumuz içerisinde örnek bir olay olarak yerini aldığına inanmaktayız. Spor basınımızın desteği ile böylesi önemli bir adımın, spor camiası ve iş dünyası içerisindeki yerinin vurgulanması açısından önemli olduğu görüşündeyiz.

Limasol Türk Kooperatif Bankasını değerli yöneticilerine ve destek sağlayan KTFF başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.”