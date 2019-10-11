KTFF’den maratona tam destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesinin bu yıl düzenleyeceği Lefkoşa Maratonuna destek verdi.

Sertoğlu, KTFF olarak çocukların yararına düzenlenecek bu organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, maratona kayıt yaptırdı. Lefkoşa Türk Belediyesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu 20 Ekim Pazar günü koşulacak.

Maratondan elde edilecek gelir LTB El Ele Çocuk Merkezinin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacak.