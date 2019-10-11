banner255
banner69
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
2 0
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
77 0
 
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
64 0
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
26 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
29 0
banner82

KTFF’den maratona tam destek

banner27

KTFF’den maratona tam destek
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesinin bu yıl düzenleyeceği Lefkoşa Maratonuna destek verdi.

Sertoğlu, KTFF olarak çocukların yararına düzenlenecek bu organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, maratona kayıt yaptırdı. Lefkoşa Türk Belediyesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu 20 Ekim Pazar günü koşulacak.

Maratondan elde edilecek gelir LTB El Ele Çocuk Merkezinin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.