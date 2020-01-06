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KTFF MHK, TFF MHK seminerine katıldı

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KTFF MHK, TFF MHK seminerine katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Antalya'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nin resmi açılış ve kokart töreni, bugün yapılacak.

Kış Semineri’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu davet edildi. Davete KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, MHK Başkanvekili Derviş Atakan ile Süper Lig hakemleri Kerem Eran ve Evren Karademir katıldı. KTFF MHK heyeti otele dün yerleşirken, otelde TFF MHK Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şahin ve Hamza Işın ile de bir araya gelerek sohbet etti.

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