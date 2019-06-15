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KTFF genel kurul gerçekleştirecek

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KTFF genel kurul gerçekleştirecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

29 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel kurula sunmaları önemle rica edildi.

Genel Kurul aşağıda gösterilen gündemle toplanacak:

Açılış ve Saygı Duruşu

Divan Kurulunun Oluşumu

Faaliyet ve Mali Raporun Genel Kurul onayına sunulması

KTFF Sağlık Kurulu ile ilgili konular

Dilek ve Temenniler

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