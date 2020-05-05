KTFF çalışanları tedbirlerini aldılar

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu, 4 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

4 Mayıs’ta yasaklar kaldırılıp, kısmi açılım yapılırken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da açılım için şart koşulan güvenlik önlemlerini alarak faaliyetlerini yeniden başlattı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çalışanları da Bakanlar Kurulunun maske takma zorunluluğu kuralına uyarlarken, görevlerinin başına dönen Eren Şişik ile Enver Baturalp, maske ile çalışmalarını yürüttüler.