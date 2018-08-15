KTFAD heyeti, Özçınar’ı ziyaret etti

KTFAD başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu, derneğin 3. başkanı olan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Birliği(KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri dün saat 09.30’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Süleyman Göktaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Özçınar’ın 1998 yılında çıktığı siyasi yaşamını başarı ile bugünlere getirdiğine dikkat çekerek, derneğin 3. başkanlığını yaptığı dönemde özelde Güzelyurt, genelde KKTC halkına hizmetlerinin yadsınamaz olduğunu ve dernek ile ilişkilerinin sürekli devam ettiğini söyledi.

Süleyman Göktaş, hem siyasi yaşamında hem de derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı Özçınar’a teşekkür plaketi takdim ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da geçmişten günümüze geçen süreçte KTF Antrenörler Derneği’nin ulaştığı noktanın önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle futbol alanında geldiği noktanın çok ilerde ve kendinden söz ettirebilen bir konumda olduğunu vurguladı. Antrenörler Derneği’nin spor alanındaki ambargolara rağmen ülkemizi tanıtma anlamında bir misyonu olduğunu belirten Özçınar, derneğin gerek ulusal gerekse uluslararası etkinliklerde ve Türkiye ile ilişkileri en üst seviyeye çıkardığını bunun da dernek başkanı Göktaş ve yönetim kurulu üyelerinin istikrarlı çalışmalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.