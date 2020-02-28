KTFAD başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD)başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu, Hastane yangını nedeniyle hayatını kaybedenlere ve İdlip’te şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

KTFAD’ın mesajı şöyle:

“Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ve

Suriye’nin İdlip kentinde rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısı sonucunda 33 Mehmetçik şehit düştü.

32 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta Anavatan Türkiye olmak üzere tüm yaslı ailelere ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.

Ayrıca Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler, yaslı Ailelerine, sevenlerine baş sağlığı, hastalarımıza ise acil şifalar dileriz.”