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Kritik maçta 3 puan Rizespor'un

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Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi

Kritik maçta 3 puan Rizespor'un
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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 25 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Kanstrup, Leo, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Emrah Başsan), Scuk, Rashad Muhammed, (Dk. 64 Obertan) Taylan Antalyalı, Edouk, Opseth

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Saadane, Petrucci (Dk. 53 Abdullah Durak), Umar (Dk. 85 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 63 Nakoulma), Muric

Gol: Dk. 76 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Çaykur Rizespor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 76. dakikada Boldrin attı.

Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise puanını 21'e yükseltti.

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