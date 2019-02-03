Kritik maçta 3 puan Rizespor'un

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 25 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Kanstrup, Leo, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Emrah Başsan), Scuk, Rashad Muhammed, (Dk. 64 Obertan) Taylan Antalyalı, Edouk, Opseth
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Saadane, Petrucci (Dk. 53 Abdullah Durak), Umar (Dk. 85 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 63 Nakoulma), Muric
Gol: Dk. 76 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Çaykur Rizespor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 76. dakikada Boldrin attı.
Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise puanını 21'e yükseltti.